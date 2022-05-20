Китай купує російську нафту з великими знижками замість іранської

Експорт нафти з Ірану в Китай різко скоротився з початку вторгнення Росії в Україну. Пекін віддавав перевагу російським барелям зі значними знижками, залишивши майже 40 млн барелів іранської нафти на танкерах без покупців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Санкції США і Європи підштовхнули більше російської нафти на схід, де її забрав Китай, скоротивши попит на нафту з Ірану і Венесуели, які також знаходяться під санкціями Заходу.

За даними вантажовідправників, станом на середину травня близько 20 суден з нафтою з Ірану стояли на якорі біля Сінгапуру.

Деякі танкери стояли на якорі з лютого, але число танкерів, що зберігають іранську нафту, швидко зростало з квітня, повідомляють торгові і судноплавні джерела, оскільки все більше російської нафти прямує на схід.

Компанія даних і аналітики Kpler заявила, що, за її оцінками, кількість іранської нафти в плавучих сховищах недалеко від Сінгапуру зросла до 37 млн барелів в середині травня з 22 млн барелів на початку квітня.

Сполучені Штати заборонили імпорт російської нафти незабаром після вторгнення Москви, в той час як Європейський союз розглядає можливість поетапного введення ембарго, направляючи більше російських нафтових вантажів в Азію.

"Росія може перенаправити майже половину свого експорту в Південно-Східну Азію, особливо в Китай... і це величезна потенційна загроза для експорту іранської нафти", - заявив Хамід Хоссейні, член правління Союзу експортерів нафти, газу і нафтохімічної продукції Ірану.

Іран, чия нафтова промисловість протягом багатьох років боролася з санкціями США, введеними у зв'язку з ядерною роботою Тегерана, довгий час покладався на закупівлі Китаю, щоб підтримувати економіку на плаву.

"Зараз Китай явно купує більше (російських) вантажів марки Urals. Експорт нафти марки Urals в Китай збільшився більш ніж в три рази. І це незважаючи на ослаблення китайського імпорту", - сказав Хомаюн Фалакшахі, старший аналітик Kpler.

Китай, загальний обсяг імпорту нафти якого останнім часом скоротився через обмеження, пов'язані з COVID-19, також є найбільшим покупцем російської нафти марки ESPO Blend.

В останні тижні Іран і Росія перебували в тісному контакті, щоб обговорити, як торгувати нафтою в умовах санкцій, повідомили Рейтер три джерела. Одне з джерел повідомило, що російська сторона хотіла дізнатися, як Іран займався транспортом, торгівлею і банківською справою, в той час як обидві сторони також обговорювали створення спільних компаній, банків і фондів.

Інше джерело повідомило, що заплановані додаткові переговори, коли віце-прем'єр Росії Олександр Новак відвідає Іран наступного тижня.

Але переговори не послабили конкуренцію за покупців російської нафти марки Urals і іранської нафти, яка зазвичай більш важка і з більш високим вмістом сірки, що, як правило, робить їх переробку дорожчою, ніж російська нафта.

"Ніхто більше не дивиться на іранську нафту, оскільки російські сорти набагато кращої якості і за нижчими цінами. Продавці іранської нафти знаходяться під сильним тиском", - сказав трейдер китайського нафтопереробного заводу.

Він сказав, що Urals, що постачаються в Китай, продаються зі знижкою в 9 доларів за барель у порівнянні з Brent з постачанням в червні, тому іранські Барелі повинні були пропонуватися зі знижками від 12 до 15 доларів, щоб конкурувати.

Російська нафта і нафтопродукти також надходять на інші ринки, особливо в Індію і Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ).

Тим часом Індія збільшила закупівлі російської нафти. За даними Kpler, до початку червня Індія імпортує понад 30 мільйонів барелів за останні три місяці, що більш ніж удвічі перевищує обсяг імпорту за весь 2021 рік.