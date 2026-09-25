Украина получит лицензии для Patriot: Зеленский рассказал о разговоре с Трампом
Украина получит лицензии на производство ракет для систем противовоздушной обороны Patriot. Дональд Трамп принял окончательное решение по этому вопросу.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Владимир Зеленский заявил журналистам.
Решение уже принято
По словам Зеленского, вопрос лицензий обсуждался во время его последней встречи с президентом США. Украинский лидер заявил, что стороны достигли конкретных договоренностей.
"Трамп на последней встрече со мной подчеркнул это, есть конкретные договоренности и продвижение", – заявил президент.
Зеленский также сообщил журналистам, что американский лидер подтвердил свое окончательное решение предоставить Украине соответствующие лицензии.
"Есть конкретные договоренности. Трамп на последней встрече со мной подчеркнул, что: да, я принял окончательное решение, лицензии для производства ракет Patriot Украина получит", – отметил Зеленский.
Что известно о сроках
При этом конкретные сроки передачи лицензий Зеленский не назвал. Ранее, 23 сентября, представитель Госдепартамента США Ян Бейтсон заявлял, что Вашингтон еще не принял окончательного решения по этому вопросу, а переговоры продолжаются.
Уже 25 сентября Зеленский сообщил о достижении окончательной договоренности с американской стороной. Ранее официальный сайт президента Украины также подтверждал, что украинская и американская команды работают над запуском производства ракет-перехватчиков для Patriot в Украине.
Напоминаем, что Украина получает дополнительные ракеты-перехватчики для комплексов Patriot за счет специального механизма, в рамках которого к их поставкам привлекаются европейские страны - члены НАТО.