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Украина получит лицензии для Patriot: Зеленский рассказал о разговоре с Трампом

12:15 25.09.2026 Пт
2 мин
aimg Анастасия Никончук
Украина получит лицензии для Patriot: Зеленский рассказал о разговоре с Трампом Фото: Владимир Зеленский (GettyImages)
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Украина получит лицензии на производство ракет для систем противовоздушной обороны Patriot. Дональд Трамп принял окончательное решение по этому вопросу.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Владимир Зеленский заявил журналистам.

Решение уже принято

По словам Зеленского, вопрос лицензий обсуждался во время его последней встречи с президентом США. Украинский лидер заявил, что стороны достигли конкретных договоренностей.

"Трамп на последней встрече со мной подчеркнул это, есть конкретные договоренности и продвижение", – заявил президент.

Зеленский также сообщил журналистам, что американский лидер подтвердил свое окончательное решение предоставить Украине соответствующие лицензии.

"Есть конкретные договоренности. Трамп на последней встрече со мной подчеркнул, что: да, я принял окончательное решение, лицензии для производства ракет Patriot Украина получит", – отметил Зеленский.

Что известно о сроках

При этом конкретные сроки передачи лицензий Зеленский не назвал. Ранее, 23 сентября, представитель Госдепартамента США Ян Бейтсон заявлял, что Вашингтон еще не принял окончательного решения по этому вопросу, а переговоры продолжаются.

Уже 25 сентября Зеленский сообщил о достижении окончательной договоренности с американской стороной. Ранее официальный сайт президента Украины также подтверждал, что украинская и американская команды работают над запуском производства ракет-перехватчиков для Patriot в Украине.

Напоминаем, что Украина получает дополнительные ракеты-перехватчики для комплексов Patriot за счет специального механизма, в рамках которого к их поставкам привлекаются европейские страны - члены НАТО.

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