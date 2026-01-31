США вложили более 1 млрд долларов в модернизацию систем ПВО

Американские власти выделили 1,025 млрд долларов на производство новейших радиолокационных станций Lower Tier Air and Missile Defense Sensor (LTAMDS).

Эти РЛС призваны устранить существенный недостаток зенитных ракетных комплексов Patriot, который ранее снижал их эффективность против российских баллистических ракет типа "Искандер-М".

Согласно информации Пентагона, поставки оборудования по контракту будут обеспечены до конца марта 2030 года.

Финансирование и сроки производства

На момент подписания соглашения предусмотрено финансирование в размере около 255 млн долларов из бюджета на 2026 год.

Оставшаяся часть суммы, как ожидается, будет выделяться поэтапно в последующие годы. Такой подход позволяет равномерно распределить нагрузку на бюджет и обеспечить стабильное серийное производство.

Кто займется выпуском LTAMDS

Исполнителем контракта определена американская компания Raytheon. Производство будет сосредоточено на заводе в городе Андовер, штат Массачусетс.

Это предприятие уже специализируется на выпуске радиолокационных систем компании, включая самые современные разработки для нужд армии США и союзников.

В чем слабость Patriot

Одной из главных проблем действующих радаров Patriot AN/MPQ-53 и AN/MPQ-65 остается секторный обзор, из-за которого образуются так называемые слепые зоны.

Противник может использовать эти уязвимости при планировании ударов. Новый LTAMDS решает эту проблему за счет дополнительной конфигурации.

Возможности нового радара

LTAMDS включает основной радар и два боковых модуля, что обеспечивает круговой обзор на 360 градусов. Это должно снизить эффективность баллистических ракет, которые запускаются с учетом слабых направлений прежних систем Patriot.

Спрос со стороны партнеров

РЛС LTAMDS недавно завершила испытания и перешла к начальному этапу серийного производства. Изначально планируется выпускать по 12 единиц в год, однако объемы могут быть увеличены до 18 из-за интереса со стороны других стран.

Первым иностранным покупателем стала Польша, заказавшая новые радары вместе с комплексами Patriot и локализацией производства антенн. На фоне глобального роста спроса на системы ПВО расширение мощностей рассматривают и другие производители.