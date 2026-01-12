Европа готовится к войне: Швеция срочно выделяет средства на системы ПВО
Европейские страны продолжают усиливать защиту неба на фоне роста угроз для гражданской инфраструктуры. В одной из стран Северной Европы принято решение о масштабных инвестициях в противовоздушную оборону с фокусом на безопасность населения и ключевых объектов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию информационного агентства Reuters.
Инвестиции в противовоздушную оборону
Швеция направит 15 млрд шведских крон, что эквивалентно примерно 1,6 млрд долларов, на развитие противовоздушной обороны.
Средства будут использованы для усиления защиты гражданского населения и объектов гражданской инфраструктуры на всей территории страны.
Соответствующее заявление было сделано министром обороны Швеции Полом Йонсоном в ходе конференции, посвященной вопросам безопасности.
Причины усиления защиты неба
После начала полномасштабного вторжения России в Украину Швеция, как и большинство европейских государств, значительно увеличила расходы на оборону.
При этом отмечается, что значительная часть территории страны все еще остается уязвимой для воздушных угроз, что требует дополнительных решений в сфере ПВО.
"Опыт войны в Украине четко показывает, насколько важна надежная и устойчивая противовоздушная оборона", – заявил Йонсон.
Какие системы планируют закупить
По словам министра, в рамках программы будут приобретены системы противовоздушной обороны ближнего радиуса действия.
Они предназначены для прикрытия городов, транспортных узлов, мостов, электростанций и других объектов критической инфраструктуры.
Реализация этих мер должна повысить устойчивость страны к возможным атакам с воздуха.
Напоминаем, что Украина получила от Швеции 26 современных самоходных гаубиц Archer, которые уже применяются подразделениями ВСУ на фронте и демонстрируют высокую точность и оперативность в боевых условиях.
Отметим, что Швеция заявила о готовности передать Украине истребители Gripen и предоставить ресурсы для разминирования Черного моря после подписания мирного соглашения с Россией. Во время встречи в Париже представители "коалиции желающих", Украины и Соединенных Штатов добились существенного прогресса в обсуждении путей достижения мира.