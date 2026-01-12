ua en ru
Пн, 12 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Европа готовится к войне: Швеция срочно выделяет средства на системы ПВО

Швеция, Понедельник 12 января 2026 00:45
UA EN RU
Европа готовится к войне: Швеция срочно выделяет средства на системы ПВО Фото: система ПВО (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Европейские страны продолжают усиливать защиту неба на фоне роста угроз для гражданской инфраструктуры. В одной из стран Северной Европы принято решение о масштабных инвестициях в противовоздушную оборону с фокусом на безопасность населения и ключевых объектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию информационного агентства Reuters.

Инвестиции в противовоздушную оборону

Швеция направит 15 млрд шведских крон, что эквивалентно примерно 1,6 млрд долларов, на развитие противовоздушной обороны.

Средства будут использованы для усиления защиты гражданского населения и объектов гражданской инфраструктуры на всей территории страны.

Соответствующее заявление было сделано министром обороны Швеции Полом Йонсоном в ходе конференции, посвященной вопросам безопасности.

Причины усиления защиты неба

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Швеция, как и большинство европейских государств, значительно увеличила расходы на оборону.

При этом отмечается, что значительная часть территории страны все еще остается уязвимой для воздушных угроз, что требует дополнительных решений в сфере ПВО.

"Опыт войны в Украине четко показывает, насколько важна надежная и устойчивая противовоздушная оборона", – заявил Йонсон.

Какие системы планируют закупить

По словам министра, в рамках программы будут приобретены системы противовоздушной обороны ближнего радиуса действия.

Они предназначены для прикрытия городов, транспортных узлов, мостов, электростанций и других объектов критической инфраструктуры.

Реализация этих мер должна повысить устойчивость страны к возможным атакам с воздуха.

Напоминаем, что Украина получила от Швеции 26 современных самоходных гаубиц Archer, которые уже применяются подразделениями ВСУ на фронте и демонстрируют высокую точность и оперативность в боевых условиях.

Отметим, что Швеция заявила о готовности передать Украине истребители Gripen и предоставить ресурсы для разминирования Черного моря после подписания мирного соглашения с Россией. Во время встречи в Париже представители "коалиции желающих", Украины и Соединенных Штатов добились существенного прогресса в обсуждении путей достижения мира.

Читайте РБК-Украина в Google News
Швеция ПВО
Новости
В аэропорту Гданьска перебои в авиасообщении: десятки рейсов перенаправлены
В аэропорту Гданьска перебои в авиасообщении: десятки рейсов перенаправлены
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка