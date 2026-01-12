Европа готовится к войне: Швеция срочно выделяет средства на системы ПВО

Европейские страны продолжают усиливать защиту неба на фоне роста угроз для гражданской инфраструктуры. В одной из стран Северной Европы принято решение о масштабных инвестициях в противовоздушную оборону с фокусом на безопасность населения и ключевых объектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию информационного агентства Reuters.

Инвестиции в противовоздушную оборону

Швеция направит 15 млрд шведских крон, что эквивалентно примерно 1,6 млрд долларов, на развитие противовоздушной обороны.

Средства будут использованы для усиления защиты гражданского населения и объектов гражданской инфраструктуры на всей территории страны.

Соответствующее заявление было сделано министром обороны Швеции Полом Йонсоном в ходе конференции, посвященной вопросам безопасности.

Причины усиления защиты неба

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Швеция, как и большинство европейских государств, значительно увеличила расходы на оборону.

При этом отмечается, что значительная часть территории страны все еще остается уязвимой для воздушных угроз, что требует дополнительных решений в сфере ПВО.

"Опыт войны в Украине четко показывает, насколько важна надежная и устойчивая противовоздушная оборона", – заявил Йонсон.

Какие системы планируют закупить

По словам министра, в рамках программы будут приобретены системы противовоздушной обороны ближнего радиуса действия.

Они предназначены для прикрытия городов, транспортных узлов, мостов, электростанций и других объектов критической инфраструктуры.

Реализация этих мер должна повысить устойчивость страны к возможным атакам с воздуха.