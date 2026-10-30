США определили трех представителей Европы на мирных переговорах, - FT

По данным издания, американская сторона считает именно эти три страны наиболее вероятными представителями европейских интересов в переговорном процессе.

В то же время, окончательное решение об участии европейцев в переговорах пока не принято.

Один из европейских дипломатов рассказал, что спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер уже согласовали участие формата E3 с украинскими властями во время своего визита в Киев в сентябре.

Однако сама перспектива представительства Европы тремя государствами вызывает беспокойство в других странах континента.

Как отмечают собеседники издания, Германия, Франция и Великобритания являются одними из самых влиятельных европейских государств, однако их представительство от имени всего континента может оттолкнуть меньшие страны.

Кроме того, один из дипломатов подчеркнул, что перед определением конкретных представителей необходимо сначала обеспечить самой Европе место за переговорным столом.