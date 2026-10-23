ua en ru
Пт, 23 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Графики отключения света Энергетическое перемирие Олешки Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

СМИ назвали пять кандидатов от ЕС на переговоры с Россией

12:20 23.10.2026 Пт
2 мин
aimg Татьяна Степанова
СМИ назвали пять кандидатов от ЕС на переговоры с Россией Фото: президент Финляндии Александр Стубб (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Европейские лидеры рассматривают пятерых политиков, которые потенциально могли бы представлять Европу на переговорах с российским диктатором Владимиром Путиным по поводу войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

В список кандидатов вошли:

  • премьер-министр Италии Джорджа Мэлони;
  • президент Финляндии Александр Стубб;
  • президент Чехии Петр Павел;
  • премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен;
  • премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

По данным издания, с потенциальными кандидатами уже контактировали по поводу возможного участия в переговорах.

Собеседник The Telegraph, знакомый с ходом обсуждений, отметил, что Европейский Союз может направить в Путин не одного представителя, а целую группу лидеров.

Такой подход помог бы избежать конкуренции между странами и риска блокирования отдельных кандидатур. Предыдущие попытки договориться о едином представителе Европы не дали результата.

Напомним, ранее мы сообщали, что среди европейских правительств растет осознание того, что в скором времени им, возможно, придется выдвинуть кандидатуру для ведения прямых переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным по мирному урегулированию войны в Украине.

Поэтому страны ЕС ищут спецпредставителя для переговоров по Украине.

По данным Politico, особое внимание среди лидеров ЕС привлекает президент Финляндии Александр Стубб.

А вот глава Евросовета Антониу Кошта отказался участвовать в переговорах с Путиным.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Евросоюз Мирные переговоры Война в Украине
Новости
Starlink в Украине до сих пор теряет связь на скорости 161 км/ч, - источники РБК-Украина
Starlink в Украине до сих пор теряет связь на скорости 161 км/ч, - источники РБК-Украина
Аналитика
Высокомерные обращения к Трампу – это преступление или полная глупость: интервью с Гончаренко
Владимир Куреннойзаместитель генерального директора РБК-Украина Высокомерные обращения к Трампу – это преступление или полная глупость: интервью с Гончаренко