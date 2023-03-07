США изучают интеграцию передовых западных ракет с украинскими истребителями, - Politico

Официальные лица США изучают, могут ли ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности AIM-120 быть установлены на самолетах МиГ, используемых украинскими военными. Эти ракеты предназначены для западных истребителей, таких как F-16 американского производства.

Politico отмечает, что в настоящее время существуют некоторые технические трудности в интеграции систем. Если технические сложности будут преодолены, это станет первым случаем, когда Соединенные Штаты представят возможность украинской авиации использовать ракеты класса "воздух-воздух".

"Мы поддерживаем регулярные контакты и будем продолжать тесные консультации с Украиной относительно ее потребностей в сфере безопасности, но из соображений операционной безопасности мы не будем обсуждать, какие действия можем предпринять или не предпринять в этом направлении", - сказал представитель Минобороны США Гаррон Гэрн.

AIM-120 AMRAAM

Американская всепогодная управляемая ракета класса "воздух-воздух" средней дальности. Ракеты данного класса предназначены для поражения воздушных целей вне прямой видимости цели. Разрабатывалась фирмой Hughes Aircraft с 1981 года и была принята на вооружение ВВС США в 1991 году. Кроме США, находится на вооружении ВВС Великобритании, Германии и ряда других стран-членов НАТО. Является основным вооружением истребителей F-15C, F-15E, F-16, F/A-18C/D, F/A-18E/F, F-22.

В целом, ракеты AMRAAM показали себя достаточно надежным и эффективным видом оружия. Ракета может применяться по широкой номенклатуре целей, включая беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты, что подтверждено большим количеством испытаний.