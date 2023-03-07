США вивчають інтеграцію передових західних ракет із українськими винищувачами, - Politico

Офіційні особи США вивчають, чи можуть ракети класу "повітря-повітря" середньої дальності AIM-120 бути встановлені на літаках МіГ, які використовуються українськими військовими. Ці ракети призначені для західних винищувачів, таких як F-16 американського виробництва.

Politico зазначає, що наразі існують деякі технічні труднощі в інтеграції систем. Якщо технічні складнощі будуть подолані, це стане першим випадком, коли Сполучені Штати нададуть можливість українській авіації використовувати ракети класу "повітря-повітря".

"Ми підтримуємо регулярні контакти і продовжуватимемо тісні консультації з Україною щодо її потреб у сфері безпеки, але з міркувань операційної безпеки ми не обговорюватимемо, які дії можемо вжити або не вжити в цьому напрямку", - сказав представник Міноборони США Гаррон Герн.

AIM-120 AMRAAM

Американська всепогодна керована ракета класу "повітря-повітря" середньої дальності. Ракети даного класу призначені для ураження повітряних цілей за межами прямої видимості цілі. Розроблялася фірмою Hughes Aircraft з 1981 року і була прийнята на озброєння ВПС США в 1991 році. Крім США, перебуває на озброєнні ВПС Великої Британії, Німеччини та низки інших країн-членів НАТО. Є основним озброєнням винищувачів F-15C, F-15E, F-16, F/A-18C/D, F/A-18E/F, F-22.

В цілому ракети AMRAAM показали себе досить надійним та ефективним видом зброї. Ракета може застосовуватися по широкій номенклатурі цілей включаючи безпілотні літальні апарати та крилаті ракети, що підтверджено великою кількістю випробувань.