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США потратят 42 млрд долларов, чтобы обеспечить доступ к интернету по всей стране

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Вторник 27 июня 2023 02:13
США потратят 42 млрд долларов, чтобы обеспечить доступ к интернету по всей стране Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Белый дом распределил 42 млрд долларов между 50 штатами, чтобы обеспечить доступ к высокоскоростному широкополосному интернету для всех американцев до 2030 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Техас и Калифорния, два наиболее густонаселенных штата США, возглавляют список финансирования - 3,1 млрд долларов и 1,9 млрд соответственно. Менее густонаселенные штаты, такие как Вирджиния, Алабама и Луизиана тоже попали в десятку наиболее профинансированных. В этих штатах большие сельские районы с меньшим доступом в интернет, чем в больших городах.

"Это самая большая инвестиция в высокоскоростной Интернет. Для того чтобы современная экономика работала доступ к Интернету так же важен для всех, как электричество, или вода, или другие базовые услуги", - сказал проезидент США Джо Байден.

Причини такого рішення

По оценкам администрации Байдена, около 8,5 млн локаций в США не имеют доступа к широкополосному соединению. Отмечается, что крупнейшие провайдеры страны, такие как Verizon, Comcast, Charter Communications неохотно предоставляют доступ к малонаселенным сельским общинам, поскольку инвестиции дорогие, а регионы не предлагают много передплатников.

Отсутствие широкополосного доступа в Интернет привлекло внимание правительства во время пандемии COVID-19, из-за чего учащиеся были вынуждены учиться онлайн.

Опасность бесплатного Интернета в общественных местах

Сотрудники Киберполиции предупредили, что бесплатный Wi-Fi в общественных местах, в том числе и общественном транспорте, может быть опасен для персональных данных украинцев.

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