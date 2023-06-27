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США витратять 42 млрд доларів, щоб забезпечити доступ до інтернету по всій країні

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Вівторок 27 червня 2023 02:13
США витратять 42 млрд доларів, щоб забезпечити доступ до інтернету по всій країні Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Білий дім розподілив 42 млрд доларів між 50 штатами, щоб забезпечити доступ до високошвидкісного широкосмугового інтернету для всіх американців до 2030 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Техас і Каліфорнія, два найбільш густонаселені штати США, очолюють список фінансування - 3,1 млрд доларів і 1,9 млрд відповідно. Менш густонаселені штати, такі як Вірджинія, Алабама та Луїзіана теж потрапили в десятку найбільшпрофінансованих. У цих штатах великі сільські райони з меншим доступом до інтернету, ніж у великих містах.

"Це найбільша інвестиція у високошвидкісний Інтернет. Для того, щоб сучасна економіка працювала доступ до Інтернету так само важливий для всіх, як електрика, або вода, або інші базові послуги", - сказав проезидент США Джо Байден.

Причини такого рішення

За оцінками адміністрації Байдена, близько 8,5 млн локацій у США не мають доступу до широкосмугового з’єднання. Зазначається, що найбільші провайдери країни, такі як Verizon, Comcast, Charter Communications неохоче надають доступ до малонаселених сільських громад, оскільки інвестиції дорогі, а регіони не пропонують багато передплатників.

Відсутність широкосмугового доступу до інтернету привернула увагу уряду під час пандемії COVID-19, через що учні були змушені навчатися онлайн.

Небезпека безкоштовного інтернету в громадських місцях

Співробітники Кіберполіції попередили, що безкоштовний Wi-Fi в громадських місцях, в тому числі і громадському транспорті, може бути небезпечний для персональних даних українців.

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