США "выразили обеспокоенность" из-за военного положения в Южной Корее

США обеспокоены в связи с тем, что в Южной Корее было введено военное положение. Вашингтон следит за развитием событий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл отметил, что в США "с серьезной обеспокоенностью" следят за событиями в Южной Корее.

"Президент, советник по национальной безопасности, госсекретарь - все они были проинформированы о развитии событий, и их держат в курсе ситуации по мере ее развития", - рассказал он.

Замглавы Госдепа уточнил, что американские чиновники пытаются взаимодействовать "на всех уровнях" со своими южнокорейскими коллегами.

"Я также хочу подчеркнуть, что мы надеемся и ожидаем, что любые политические споры будут разрешены мирным путем и в соответствии с верховенством закона", - подчеркнул Кэмпбелл.

В то же время CNN пишет, что в администрации Байдена "были застигнуты врасплох" таким поворотом событий в Южной Корее.

"Мы серьезно обеспокоены тем, что происходит на наших глазах", - рассказал в комментарии изданию один из представителей администрации.

Реакция Байдена

Президент США Джо Байден пока отказался как-либо комментировать события в Южной Корее. По словам американского лидера, он не полностью проинформирован о ситуации.

"Я только что получил информацию об этом", - заверил Байден в комментарии журналистам.