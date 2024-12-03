ua en ru
Вт, 03 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

США "выразили обеспокоенность" из-за военного положения в Южной Корее

Вашингтон, Вторник 03 декабря 2024 20:43
UA EN RU
США "выразили обеспокоенность" из-за военного положения в Южной Корее Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США обеспокоены в связи с тем, что в Южной Корее было введено военное положение. Вашингтон следит за развитием событий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл отметил, что в США "с серьезной обеспокоенностью" следят за событиями в Южной Корее.

"Президент, советник по национальной безопасности, госсекретарь - все они были проинформированы о развитии событий, и их держат в курсе ситуации по мере ее развития", - рассказал он.

Замглавы Госдепа уточнил, что американские чиновники пытаются взаимодействовать "на всех уровнях" со своими южнокорейскими коллегами.

"Я также хочу подчеркнуть, что мы надеемся и ожидаем, что любые политические споры будут разрешены мирным путем и в соответствии с верховенством закона", - подчеркнул Кэмпбелл.

В то же время CNN пишет, что в администрации Байдена "были застигнуты врасплох" таким поворотом событий в Южной Корее.

"Мы серьезно обеспокоены тем, что происходит на наших глазах", - рассказал в комментарии изданию один из представителей администрации.

Реакция Байдена

Президент США Джо Байден пока отказался как-либо комментировать события в Южной Корее. По словам американского лидера, он не полностью проинформирован о ситуации.

"Я только что получил информацию об этом", - заверил Байден в комментарии журналистам.

Военное положение в Южной Корее

Напомним, президент Южной Кореи Юн Сок Ель сегодня, 3 декабря, объявил в стране военное положение. По его словам, это было необходимо для защиты страны от коммунистических сил Северной Кореи.

После такого решения собрался парламент и принял резолюцию с призывом к президенту отменить военное положение. Такое решение обязывает главу государства отменить соответствующий указ.

Детально о том, что происходит в Южной Корее, можете узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден Южная Корея
NEWS
Имея горький опыт Будапештского меморандума, Украина не примет альтернативы членства в НАТО, - МИД
Имея горький опыт Будапештского меморандума, Украина не примет альтернативы членства в НАТО, - МИД
DAILY
Начальник Сумской ОВА Владимир Артюх: Курская операция достигла своей цели
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина Начальник Сумской ОВА Владимир Артюх: Курская операция достигла своей цели