США верят в Украину, а Украина должна верить в США, - Салливан

Американский чиновник отметил, что "здесь сегодня, чтобы сказать, что мы верим в вас".

"Мы верим, что вы победите. Мы верим, что вы построите более светлое будущее для украинского народа, более сильную демократию, устойчивую и безопасную страну, которая сможет отбить будущую агрессию, и мы собираемся быть вашим партнером на каждом этапе пути. Я также здесь, чтобы сказать, что вы должны верить в Соединенные Штаты", - подчеркнул Салливан.

Также представитель Белого дома признал, что в Украине возникает много вопросов в связи с тем, что пакет помощи до сих пор не был одобрен Конгрессом. Вместе с тем он заверил, что "мы это сделаем".

"Мы обеспечим эту помощь Украине", - сказал советник Байдена.

Вопросы с одобрением помощи США для Украины

Напомним, Конгресс США уже несколько месяцев не может одобрить новое финансирование помощи Украине для продления поставок оружия. Причиной является позиция части конгрессменов республиканцев, отказывающихся выносить на голосование и утверждать документ.

После провала голосования за законопроект Джо Байдена на 106 млрд долларов в помощь Израилю, Украине и Тайваню, в начале февраля этого года был разработан новый законопроект о помощи трем странам в 96 млрд долларов, но без комплекса защиты южной границы США с Мексикой. На нужды Украины в нем предусмотрено более 60 млрд долларов.

13 февраля Сенат утвердил этот документ. Однако спикер Палаты представителей Майк Джонсон отказывается выносить законопроект на голосование нижней палаты Конгресса.

Кроме того, Джонсон заявил, что Палата представителей разблокирует законопроект о помощи Украине, но документ будет существенно отличаться от принятого Сенатом пакета на 95 млрд долларов. В частности, помощь нашей стране будет предоставляться по программе займа или кредитования.

12 марта администрация президента США объявила о выделении Украине нового пакета военной помощи на 300 млн долларов. Это первый пакет военной помощи в Украине от США с декабря 2023 года.

В Белом доме отметили, что этих средств хватит на закупку вооружений для ВСУ всего на две недели.

Добавим, вчера глава Пентагона Ллойд Остин заявил о том, что предстоящая помощь Украине от США зависит только от решения Конгресса.