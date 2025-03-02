США решили ускорить передачу Израилю военной помощи на 4 млрд долларов

В заявлении американского внешнеполитического ведомства отмечается, что администрация президента США Дональда Трампа за время своей работы одобрила почти 12 миллиардов долларов для крупных иностранных военных продаж Израилю.

"Я подписал декларацию об использовании чрезвычайных органов власти для ускорения доставки около 4 миллиардов долларов военной помощи Израилю", - рассказал госсекретарь США.

По его словам, решение отменить частичное эмбарго на поставки оружия, которое было введено администрацией прошлого президента США Джо Байдена и "ошибочно задержало определенное количество оружия и боеприпасов из Израиля, является еще одним свидетельством того, что Израиль не имеет большего союзника в Белом доме, чем президент Трамп".

Рубио добавил, что администрация Трампа "будет продолжать использовать все доступные инструменты для выполнения давнего обязательства Америки по безопасности Израиля, включая средства противодействия угрозам безопасности".

Военная помощь для Израиля со стороны США

Напомним, США оказывают существенную военную помощь Израилю, который является стратегическим партнером Штатов. Вместе с тем Вашингтон ранее, в частности во время военной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Секторе Газа, вводил определенные ограничения на передачу некоторых видов вооружения.

На днях западные СМИ писали, что Госдепартамент США утвердил потенциальную продажу Израилю бомб, комплектов для подрывных работ и другого вооружения на сумму около 3 млрд долларов. Как обратили внимание в Reuters, это второй случай быстрого одобрения продажи оружия со стороны Штатов для ближневосточной страны.

Добавим, 25 февраля американская газета The Washington Post информировала, что администрация Трампа отменила постановление времен Байдена, которое запрещает союзникам использовать оружие производства США с нарушением норм международного гуманитарного права.

Также мы писали о том, что в конце января администрация президента США отменила ограничения на поставки Израилю тяжелых авиационных бомб.