США передадут Израилю вооружений на 3 млрд долларов: что войдет в пакеты

Госдепартамент США утвердил потенциальную продажу Израилю бомб, комплектов для подрывных работ и другого вооружения на сумму около 3 млрд долларов. Это второй случай объявления чрезвычайного положения для быстрого одобрения продажи оружия Израилю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Отмечается, что о вероятной продаже оружия было в экстренном порядке сообщено Конгресс во второй половине дня 28 февраля.

Этот процесс происходит вопреки давней практике, по которой председатели и члены комитетов по иностранным делам Палаты представителей и Сената по иностранным делам, могут ознакомиться с продажей и запросить дополнительную информацию перед тем, как сделать официальное сообщение Конгрессу.

Продажи включают 35 529 корпусов бомб общего назначения для 2000-фунтовых бомб и 4000 бункерных 2000-фунтовых бомб производства концерна General Dynamics.

Хотя Пентагон заявил, что поставки начнутся в 2026 году, в ведомстве также отметили, что "существует вероятность того, что часть этих закупок будет осуществлена из американских запасов". Это может свидетельствовать о немедленной поставке некоторых видов вооружений.

Агентство напомнило, что второй пакет стоимостью 675 млн долларов состоял из пяти тысяч 1000-фунтовых бомб и соответствующих комплектов для наведения "немых" бомб. Поставка этого пакета была запланирована на 2028 год.

Третье сообщение касалось бульдозеров D9 компании Caterpillar стоимостью 295 миллионов долларов.

По данным Reuters, эти анонсы стали вторым случаем за этот месяц, когда Белый дом объявил чрезвычайное положение для быстрого одобрения продажи оружия Израилю.