В США выпустили доллар с лицом Трампа: сколько стоит набор

Монетный двор США объявил в среду, что в обращение поступили однодолларовые монеты с изображением президента США Дональда Трампа, которые можно приобрести на веб-сайте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News .

Согласно заявлению, монеты посвящены 250-летию подписания Декларации о независимости США и помимо портрета Трампа они содержат надписи: "1776-2026", "LIBERTY" и "IN GOD WE TRUST".

Набор из 25 штук однодолларовых монет стоит 61 доллар. В то же время мешок со 100 монетами стоит 154,50 доллара. И эти монеты могут использоваться в качестве законного платежного средства.

"Эти монеты также находятся в обращении, поэтому проверьте свою мелочь. Соберите их сегодня", - заявили в Монетном дворе.

Фото: монеты с лицом Трампа (usmint.gov)

Уже известно, что моменты изготовлены не из настоящего золотая, а имеют золотистое покрытие из марганцевой латуни. Сколько всего выпущено монет, неизвестно, однако 250 тысяч из них имеют специальную отметку "4 июля", которая случайно была отчеканена и включена в рулоны и мешки.

На данный момент действует ограничение на заказ двух товаров на семью. Такое ограничение будет в силе до 14:00 сегодняшнего дня (по киевскому времени до 21:00).

Также СМИ отмечают, что это первый в истории случай, когда действующего президента США разместили на монете, которая предназначена для ежедневного оборота.

Последний и единственный раз, когда изображение ныне живущего президента появилось на денежных купюрах, было 100 лет назад. В частности, в 1926 году на серебряной монете в 50 центов был изображен тогдашний президент Кальвин Кулидж. При этом они не предназначались для ежедневного оборота.