Стало известно, зачем РФ массово запускает в Украину реактивные дроны

Россия значительно увеличила использование реактивных беспилотников при атаке по Украине. Москва применяет их в больших количествах, пытаясь истощить и перегрузить украинскую противовоздушную оборону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

В августе русские войска применили более 2800 реактивных дронов. Речь идет, в частности, о новых моделях "Герань-4" и "Герань-5", созданных на основе иранских Shahed.

Новые беспилотники могут развивать скорость около 400 км/ч, что почти вдвое быстрее предыдущих версий. Поэтому украинские военные имеют меньше времени на их перехват.

Россия увеличивает производство дронов

По словам президента Владимира Зеленского, реактивные беспилотники уже составляют более половины дронов, используемых РФ для истощения украинской ПВО.

Только за четыре дня Россия запустила около 1500 беспилотников разных типов. Приблизительно 800 из них были реактивными.

Советник президента Украины по оборонным технологиям Сергей Бескрестнов оценивает производственные возможности России примерно в 3000 новых дронов в месяц.

По его словам, Москва планирует производить от 36 до 40 тысяч беспилотников в год. При этом около 60% производства могут составлять реактивные модели.

Остальные будут приходиться на более старые Shahed-136 и "Герань-2".

Чем опасны новые дроны

Из-за более высокой скорости "Герань-4" и "Герань-5" сложнее перехватывать средствами противовоздушной обороны. В некоторых случаях украинским военным приходится привлекать боевую авиацию.

Рост количества таких беспилотников создает дополнительную нагрузку на украинскую ПВО. Россия одновременно применяет дроны и баллистические ракеты, что усложняет работу систем противовоздушной обороны.

В то же время, Украина наращивает производство собственных дальнобойных беспилотников и совершенствует средства борьбы с российскими дронами.