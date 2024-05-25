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США требуют от России объяснений из-за ее планов "подвинуть" границы в Балтийском море

Фото: спикер Госдепа США Мэтью Миллер (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

США требуют, чтобы Россия предоставила объяснения относительно так называемого "изменения" границ с Литвой и Финляндией в Балтийском море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственного департамента Мэтью Миллер в Twitter (X).

Он заявил, что США солидарны с партнерами из НАТО и ЕС по действиям России и ее провокациям на границе с Балтией.

Госдеп США требует от Москвы объяснений по поводу ее "приказа".

"Сейчас Россия сеет неразбериху на границах НАТО/ЕС. Мы солидарны с нашими союзниками в странах Балтии и Балтийского моря перед лицом последних провокаций и призываем Россию объяснить свои действия", - отметил Миллер.

Он также добавил, что Соединенные Штаты внимательно следят за ситуацией с союзниками.

 

Что произошло

Напомним, 21 мая на сайте правительства России появился "приказ" о якобы одностороннем изменении границы с Литвой и Финляндией в Балтийском море. Изменения было предложено Министерством обороны РФ. Но после огласки документ исчез с сайта.

В четверг, 23 мая, Эстония заявила, что российские пограничники сняли буи, установленные на эстонской половине реки Нарва.

В Финляндии заявили, что Россия "проверяет" членов НАТО провокациями на границе в Балтийском море.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиЛитваФинляндияГосударственный департамент США