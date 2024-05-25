США требуют от России объяснений из-за ее планов "подвинуть" границы в Балтийском море

Он заявил, что США солидарны с партнерами из НАТО и ЕС по действиям России и ее провокациям на границе с Балтией.

Госдеп США требует от Москвы объяснений по поводу ее "приказа".

"Сейчас Россия сеет неразбериху на границах НАТО/ЕС. Мы солидарны с нашими союзниками в странах Балтии и Балтийского моря перед лицом последних провокаций и призываем Россию объяснить свои действия", - отметил Миллер.

Он также добавил, что Соединенные Штаты внимательно следят за ситуацией с союзниками.