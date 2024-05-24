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Премьер Финляндии предположил, что Россия "проверяет" членов НАТО провокациями на границе

Пятница 24 мая 2024 21:40
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Премьер Финляндии предположил, что Россия "проверяет" членов НАТО провокациями на границе Архивное фото: премьер-министр Финляндии Петтери Орпо (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская Федерация может "проверять" и "испытывать" членов НАТО на своей западной границе. Это происходит на фоне последних провокаций Кремля.

Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Во время своего визита в Латвию Орпо, выступая в пятницу в Риге, заявил, что члены НАТО должны быть хорошо подготовлены ко всем видам происходящих из России угроз.

Издание отмечает, что его комментарии последовали за инцидентом в четверг, когда россияне убрали буи на реке Нарва у эстонской границы. Ранее Министерство обороны России предложило "изменить границу" и территориальные воды страны в Балтийском море, что вызвало бурную реакцию со стороны Литвы и Финляндии, но позже документ был удалён с правительственного сайта.

"Конечно, мы видим, что существуют временные связи со всеми этими проблемами в Финляндии, Литве, Эстонии, но сейчас пора успокоиться и очень внимательно посмотреть на то, что происходит на самом деле", - сказал Орпо.

Также он добавил, что РФ может "проверять" членов НАТО такими провокациями и добавил, что Россия останется важнейшей угрозой европейской безопасности.

Что предшествовало

Вчера стало известно, что россияне в ночь на 23 мая сняли более 20 буев, установленных в эстонских водах пограничной охраной Эстонии для обозначения фарватера.

До этого на правительственном сайте РФ появился документ, согласно которому страна хотела "отодвинуть" границы Литвы и Финляндии в Балтийском море. Позже документ исчез с сайта.

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