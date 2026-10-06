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США требуют от России больше информации о вероятной вспышке чумы в Иркутске

16:21 06.10.2026 Вт
2 мин
aimg Елена Бджола
США требуют от России больше информации о вероятной вспышке чумы в Иркутске Фото: Государственный секретарь США Марко Рубио (Getty Images)
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Ситуация в российском Иркутске, где возможна вспышка чумы, тревожит США. Они требуют больше информации об эпидемиологической ситуации в этом регионе от власти РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственного секретаря США Марка Рубио во время визита в Рейкьявик, передает DWS News.

Рубио требует от РФ информации о чуме

Рубио отметил, что Россия, по всей видимости, должна поделиться с миром большим количеством информации о случае с вероятной вспышкой чумы в Иркутске.

"Именно это они должны делать. Именно это мы надеемся, что они сделают", - добавил он.

Рубио говорит, что США очень внимательно следят за этими событиями и могут помочь.

"У нас уже есть меры, чтобы иметь возможность решить эту проблему, если это что-то более серьезное, чем то, что до сих пор было признано", - говорит дипломат.

Госсекретарь США призывает Россию быть прозрачной и делиться большим количеством информации с миром. Это нужно для того, чтобы все могли "реагировать соответственно и должным образом", отметил он.

События в Иркутске

Напомним, 25 сентября стало известно, что Дарья Шипилова, сотрудница НИИ по борьбе с чумой в Иркутской области РФ, разбила пробирку с возбудителем легочной чумы .

29 сентября женщину госпитализировали с симптомами тяжелой пневмонии. В ночь на 2 октября она скончалась.

После ее смерти власти ввели карантин в нескольких медучреждениях региона. Около 200 контактных лиц с Шипиловой взяли под медицинское наблюдение.

Однако российские власти заявляют, что признаков заболевания чумой якобы ни у кого не обнаружено, результаты тестов были отрицательными.

Ранее РБК-Украина писало, что, по словам Рубио, Вашингтон владеет официальными данными РФ о предполагаемой вспышке чумы. Согласно им, был инфицирован сотрудник одной из лабораторий.

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