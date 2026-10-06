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США вимагають від Росії більше інформації про ймовірний спалах чуми в Іркутську

16:21 06.10.2026 Вт
2 хв
aimg Олена Бджола
США вимагають від Росії більше інформації про ймовірний спалах чуми в Іркутську Фото: Державний секретар США Марко Рубіо (Getty Images)
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Ситуація у російському Іркутську, де можливий спалах чуми, тривожить США. Вони вимагають надати більше інформації про епідеміологічну ситуацію у цьому регіоні від влади РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву державного секретаря США Марка Рубіо під час візиту до Рейк’явіка, передає DWS News.

Рубіо вимагає від РФ інформації про чуму

Рубіо зазначив, що Росія, очевидно, повинна поділитися зі світом більшою кількістю інформації про випадок з ймовірним спалахом чуми в Іркутську.

"Саме це вони повинні робити. Саме це, ми сподіваємося, що вони зроблять", - додав він.

Рубіо каже, що США дуже уважно стежать за цими подіями і можуть допомогти.

"У нас вже є заходи, щоб мати змогу вирішити цю проблему, якщо це щось серйозніше, ніж те, що досі було визнано", - каже дипломат.

Держсекретар США закликає Росію бути прозорою та ділитися більшою кількістю інформації зі світом. Це потрібно для того, щоб усі могли "реагувати відповідно та належним чином", зазначив він.

Події в Іркутську

Нагадаємо, 25 вересня стало відомо, що Дар’я Шипілова, співробітниця НДІ боротьби з чумою в Іркутській області РФ, розбила пробірку зі збудником легеневої чуми.

29 вересня жінку шпіталізували із симптомами тяжкої пневмонії. У ніч проти 2 жовтня вона померла.

Після її смерті влада ввела карантин у кількох медустановах регіону. Близько 200 контактних із Шипіловою осіб взяли під медичне спостереження.

Проте російська влада заявляє, що ознак захворювання чумою нібито ні в кого не виявлено, результати тестів були негативними.

Раніше РБК-Україна писало, що, за словами Рубіо, Вашингтон наразі володіє офіційними даними РФ про ймовірний спалах чуми. Згідно них, був інфікований співробітник однієї з лабораторій.

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