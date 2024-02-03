США отсрочили операцию в Ираке и Сирии, чтобы избежать прямой войны с Ираном, - ВВС

Издание ссылается на экспертов, которые отмечают, что задержка администрацией Джо Байдена обратного удара могла позволить Ирану вывести персонал и потенциально избежать более широкого конфликта на Ближнем Востоке.

"Это позволило бы им ослабить способность этих поддерживаемых Ираном ополченцев атаковать американские войска, но не привело бы к эскалации. Хотя, скорее всего, это не станет сдерживающим фактором для будущих атак", - отметил изданию Мик Малрой, бывший заместитель помощника министра обороны США по вопросам Ближнего Востока.

По его словам, конечной выгодой будет "избежание прямой войны" между США и Ираном.

Хотя Белый дом и Пентагон неоднократно заявляли, что избегают "телеграфирования" операций в дни, предшествовавшие ударам, по мнению экспертов, они делали это с целью избежать более широкой войны с Ираном.

Научный сотрудник Института арабских государств Персидского залива в Вашингтоне Хусейн Ибиш считает, что эта задержка, похоже, была сигналом США о том, "чего они не собираются делать, а именно наносить удары по Ирану".

Малрой в интервью ВВС отметил, что США позволили личному составу Корпуса стражей исламской революции Ирана "покинуть объекты, по которым будет нанесен удар".

Эксперты отметили, что США должны пройти тонкую грань между сдерживанием такой страны, как Иран, и разжиганием большего конфликта.

"Телеграфное" уведомление об ударах может позволить США применить "золотой" подход к операции - "не слишком жесткий и не слишком мягкий", - сказал Брэдли Боумен, старший директор Центра военной и политической силы при вашингтонском Фонде защиты демократий.

По его словам, такой подход "причинит боль нашим противникам, чтобы они прекратили нападать на наши войска, но не настолько, чтобы они почувствовали потребность в массированной эскалации, тем самым избежав региональной войны".

Авиаудары США в ответ на удар по базе в Иордании

28 января американскую военную базу "Башня 22" в Иордании атаковали дроны. В результате атаки ранения получили более 40 военнослужащих, еще трое погибли.

В Пентагоне отметили, что к нападению, по предварительным данным, причастна группировка "Катаиб Хезболла", которая поддерживает Иран.

Президент США Джо Байден заявил, что ответственность за эту атаку несет Иран. Он добавил, что уже определился с ответными мерами.

Вечером 2 февраля американские военно-воздушные силы атаковали иранские объекты КСИР в Сирии. Всего было поражено более 85 целей.

Байден заявил о начале военной операции на Ближнем Востоке в ответ на недавнюю атаку базы в Иордании.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.