Стало известно о последствиях израильского удара по Бейруту

Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что в результате удара Израиля по Бейруту во вторник погибла одна женщина, двое детей и ранены еще 68 человек. Армия Израиля заявляет о ликвидации верховного командира Хезболлы Фуада Шукра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP и Times of Israel .

Больница недалеко от места взрыва призвала людей сдавать кровь.

Государственное Национальное агентство новостей Ливана сообщило, что удар был нанесен беспилотником, который запустил три ракеты.

Официальный представитель Хезболлы Али Аммар заявил, что Израиль ударил по "совершенно гражданской территории" и "рано или поздно израильский враг заплатит за это".

Временный премьер-министр Ливана Наджиб Микати осудил израильскую атаку, заявив, что она произошла в нескольких метрах от одной из крупнейших больниц столицы.

Авиаудар по южному пригороду Бейрута Харет-Хрейк – многолюдному городскому району, где Хезболла проводит политические совещания, но в котором также полно маленьких магазинов и жилых домов – повредил несколько зданий.

По словам официального представителя Хезболлы, пока неизвестно, пострадал ли кто-нибудь из представителей группировки. Сотрудник ливанской военной разведки в комментарии агентству ответил, что у него нет информации, избежал ли авиаудара высокопоставленный сотрудник службы безопасности Хезболлы.

По данным AP, удар пришелся на жилой дом вблизи больницы, в результате чего половина здания была разрушена и серьезно повреждена соседняя. Больница получила незначительные повреждения, окрестные улицы усеяны обломками и битыми стеклами.

Израиль заявляет о ликвидации верховного командира Хезболлы

Армия обороны Израиля заявила, что верховный командир Хезболлы Фуад Шукр был убит во время израильского авиаудара по Бейруту.

В заявлении ЦАХАЛ говорится, что Шукр, также известный как Хадж Мохсин, является самым высоким военным командиром Хезболлы.

Шукр входил в Совет Джихада, высшего военного органа Хезболлы, и считался руководителем его стратегического подразделения.

ЦАХАЛ утверждает, что он также являлся старшим военным советником лидера Хезболлы Хасана Насраллы, описывая его как "правую руку".