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США отреагировали на погром в Махачкале: призвали защитить еврейскую общину

Фото: спецпосланница США по борьбе с антисемитизмом Дебора Липштадт (state.gov)
Автор: Антон Малиновский

В США осудили жестокий погром в аэропорту Махачкалы и призвали защитить общину евреев в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию спецпосланницы США по борьбе с антисемитизмом, исследовательницу Холокоста Деборы Липштадт.

"Мы осуждаем жестокие протесты в России, которые, как сообщалось, угрожают израильтянам и евреям. Мы призываем российские власти гарантировать их безопасность", - написала она.

Погром в Махачкале

Вечером 29 октября разъяренная толпа дагестанцев ворвалась в аэропорт Махачкалы. Они "искали евреев", которые якобы должны были приехать рейсом из Израиля. Позже стало известно, что из-за погрома пострадало более 20 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что события в Махачкале - это часть распространенной в России культуры ненависти к другим народам.

МИД Израиля в Иерусалиме призвал российские власти защитить израильтян и евреев в своей юрисдикции.

В Институте изучения войны отметили, что из-за этой ситуации Кремлю будет все труднее создавать для избирателей иллюзию того, что РФ – религиозно толерантная страна.

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Махачкала