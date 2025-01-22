США отправляют к границе с Мексикой 1000 военных, - Sky News

Напомним, что вчера президент США Дональд Трамп приказал Министерству обороны подготовить план для войск для поддержки пограничной миссии.

Распоряжение последовало за объявлением чрезвычайного положения на границе с Мексикой.

Заметим, что первый день на посту президента Трамп начал с подписания сразу ряда указов. Они касались энергетики, иммиграционной политики и нацбезопасности. А также, он отменил ряд решений администрации Джо Байдена.

Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.