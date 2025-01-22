США отправляют к границе с Мексикой 1000 военных, - Sky News

США усиливают границу с Мексикой. К границе между странами планируется отправить тысячу американских военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Напомним, что вчера президент США Дональд Трамп приказал Министерству обороны подготовить план для войск для поддержки пограничной миссии.
Распоряжение последовало за объявлением чрезвычайного положения на границе с Мексикой.
Заметим, что первый день на посту президента Трамп начал с подписания сразу ряда указов. Они касались энергетики, иммиграционной политики и нацбезопасности. А также, он отменил ряд решений администрации Джо Байдена.
Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.
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