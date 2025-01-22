США відправляють до кордону з Мексикою 1000 військових, - Sky News

США посилюють кордон із Мексикою. До кордону між країнами планується відправити тисячу американських військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Нагадаємо, що вчора президент США Дональд Трамп наказав Міністерству оборони підготувати план для військ для підтримки прикордонної місії.
Розпорядження послідувало за оголошенням надзвичайного стану на кордоні з Мексикою.
Зауважимо, що перший день на посаді президента Трамп почав із підписання відразу низки указів. Вони стосувались енергетики, імміграційної політики та нацбезпеки. А також, він скасував низку рішень адміністрації Джо Байдена.
Детальніше про це, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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