RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США отправят Украине 31 танк Abrams, - Bloomberg

Фото: США отправят Украине 31 танк Abrams (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Соединенные Штаты Америки намерены отправить в Украину 31 танк Abrams в рамках военной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на репортера Bloomberg в Белом доме Дженнифер Якобс в Twitter.

"Администрация президента США Джо Байдена отправит Украине 31 танк M1 Abrams в рамках сделки на 400 миллионов долларов", - пишет она со ссылкой на источники.

Стоит заметить, что еще неделю назад в Пентагоне заявляли о том, что передача Украине Abrams не имеет смысла, поскольку такую технику сложно обслуживать.

Напомним, ранее в Politico сообщало о том, что у президента США рассматривают передачу Украине от 30 до 50 единиц танков Abrams.

Также мы писали, что, по данным СМИ, Байден сегодня, 25 января, в 19:00 по киевскому времени выступит с обращением о военной помощи Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденПомощь УкраинеВоенная помощь