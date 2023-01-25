США отправят Украине 31 танк Abrams, - Bloomberg

Соединенные Штаты Америки намерены отправить в Украину 31 танк Abrams в рамках военной помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на репортера Bloomberg в Белом доме Дженнифер Якобс в Twitter.
"Администрация президента США Джо Байдена отправит Украине 31 танк M1 Abrams в рамках сделки на 400 миллионов долларов", - пишет она со ссылкой на источники.
Стоит заметить, что еще неделю назад в Пентагоне заявляли о том, что передача Украине Abrams не имеет смысла, поскольку такую технику сложно обслуживать.
Напомним, ранее в Politico сообщало о том, что у президента США рассматривают передачу Украине от 30 до 50 единиц танков Abrams.
Также мы писали, что, по данным СМИ, Байден сегодня, 25 января, в 19:00 по киевскому времени выступит с обращением о военной помощи Украине.
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