США отправили в Израиль средства ПВО и боеприпасы, - СМИ

По данным издания, Соединенные Штаты пока не уточняют объем запросов Израиля о помощи в сфере безопасности. Но официальный представитель обороны США рассказал, что Вашингтон связывается с оборонной промышленностью, чтобы ускорить выполнение ожидающих рассмотрения израильских заказов и рассматривает собственные запасы вооруженных сил, чтобы помочь Иерусалиму.

"Самолеты уже взлетели. Мы наращиваем поддержку Израиля... Мы остаемся в постоянном контакте с нашими коллегами в Израиле, чтобы определить и поддержать их самые неотложные требования", - сказал представитель США на условиях анонимности.

Он добавил, что США в состоянии продолжать оказывать поддержку как Украине, так и Израилю.

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября боевики ХАМАС проникли на территорию Израиля со стороны сектора Газа. Сначала им удалось захватить ряд населенных пунктов, но уже к вечеру израильские военные вернули под контроль большую часть территории и нанесли ответные удары по военным объектам и штабу ХАМАС.

Впоследствии Израиль объявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи".

Больше о причинах конфликта в Израиле читайте в материале РБК-Украина.

Реакция США на нападение ХАМАСа на Израиль

Стало известно, что США направляют свою авианосную группу в восточную часть Средиземного моря из-за нападения террористов ХАМАС на Израиль. Также, по словам неназванного американского чиновника, Соединенные Штаты перебросят в Средиземноморский регион более 20 самолетов, говорится об истребителях F-35 и F-15.