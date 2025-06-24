США ответили на слухи о выходе из НАТО: что заявил посол

"США никуда не уходят. США будут надежным партнером", - сказал Уитакер во время брифинга, комментируя опасения европейских союзников.

Такие заявления звучат на фоне растущего напряжения внутри Альянса. Во время своего первого президентского срока Дональд Трамп неоднократно намекал на выход США из НАТО.

Вашингтон настаивает, чтобы союзники увеличили взносы в Альянс, в частности речь идет о повышении целевого показателя расходов с 2% до 5% ВВП.

Кроме финансового вопроса, союзники обеспокоены и тем, что США могут сократить военное присутствие в Европе.

В прошлом месяце сам Витакер во время конференции по безопасности в Эстонии заявил, что Вашингтон планирует начать переговоры о частичном выводе войск с восточного фланга НАТО.

По его словам, это был лишь вопрос "обсуждения практических последствий"

Сегодня посол уже не упоминал о возможном выводе американских военных и не дал никаких новых комментариев по этому поводу.