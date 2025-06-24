США ответили на слухи о выходе из НАТО: что заявил посол

Соединенные Штаты остаются преданными Североатлантическому альянсу и не планируют выходить из НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла США при НАТО Мэтью Витакера.
"США никуда не уходят. США будут надежным партнером", - сказал Уитакер во время брифинга, комментируя опасения европейских союзников.
Такие заявления звучат на фоне растущего напряжения внутри Альянса. Во время своего первого президентского срока Дональд Трамп неоднократно намекал на выход США из НАТО.
Вашингтон настаивает, чтобы союзники увеличили взносы в Альянс, в частности речь идет о повышении целевого показателя расходов с 2% до 5% ВВП.
Кроме финансового вопроса, союзники обеспокоены и тем, что США могут сократить военное присутствие в Европе.
В прошлом месяце сам Витакер во время конференции по безопасности в Эстонии заявил, что Вашингтон планирует начать переговоры о частичном выводе войск с восточного фланга НАТО.
По его словам, это был лишь вопрос "обсуждения практических последствий"
Сегодня посол уже не упоминал о возможном выводе американских военных и не дал никаких новых комментариев по этому поводу.
Напомним, что Дональд Трамп еще во время своего первого президентства скептически относился к НАТО как коллективной силе, которая может поддерживать безопасность в Северной Атлантике.
Мол, европейские члены мало тратят на оборону и пользуются зонтиком безопасности, которую обеспечивают США - самый мощный член альянса. Речь даже заходила о возможном выходе Соединенных Штатов из НАТО.
Во время второго президентства Трамп озвучивает те же претензии, хотя европейцы таки начали больше тратить на собственную оборону. И вообще, угроза для европейских членов альянса со стороны России стала более чем очевидной.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.