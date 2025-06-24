США відповіли на чутки про вихід з НАТО: що заявив посол

"США нікуди не йдуть. США будуть надійним партнером", - сказав Вітакер під час брифінгу, коментуючи побоювання європейських союзників.

Такі заяви лунають на тлі зростаючої напруги всередині Альянсу. Під час свого першого президентського терміну Дональд Трамп неодноразово натякав на вихід США з НАТО.

Вашингтон наполягає, аби союзники збільшили внески до Альянсу, зокрема йдеться про підвищення цільового показника витрат з 2% до 5% ВВП.

Окрім фінансового питання, союзники занепокоєні й тим, що США можуть скоротити військову присутність у Європі.

Минулого місяця сам Вітакер під час безпекової конференції в Естонії заявив, що Вашингтон планує розпочати переговори щодо часткового виведення військ зі східного флангу НАТО.

За його словами, це було лише питання "обговорення практичних наслідків"

Сьогодні посол вже не згадував про можливе виведення американських військових і не дав жодних нових коментарів із цього приводу.