В США ответили, смогут ли оказывать помощь одновременно Украине и Израилю

Во время брифинга журналист РБК-Украина спросил Смит, смогут ли Штаты оказывать помощь одновременно Украине и Израилю в случае, если на Ближнем Востоке начнется большая война.

По ее словам, в настоящее время США чувствуют себя комфортно, соблюдая обязательства перед союзниками и партнерами как на Ближнем Востоке, так и перед Украиной. Также Штаты придерживаются своих обязательств в других уголках мира, включая Индо-Тихоокеанский регион.

"Во многих случаях это разные типы предоставляемых систем, иногда с использованием различных форм помощи в правительстве США", - сказала Смит.

Она также считает, что сейчас в Вашингтоне нет лиц, смотрящих на помощь США как "усилия с нулевой суммой в любом виде, порядке или форме".

"Мы верим, что благодаря большому вкладу многих стран мира для Украины мы можем вместе продолжать предоставлять то, что им нужно, одновременно гарантируя, что мы сможем защищать Израиль", - подчеркнула она.

Помощь от США союзникам

США оказывают существенную военную и экономическую помощь как Украине, так и Израилю, реагируя на конфликты в обоих регионах. Израиль и Украина являются стратегическими партнерами США, что обуславливает постоянную поддержку в условиях военных угроз.