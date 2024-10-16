У США відповіли, чи зможуть надавати допомогу одночасно Україні та Ізраїлю

Під час брифінгу журналіст РБК-Україна запитав у Сміт, чи зможуть Штати надавати допомогу одночасно Україні та Ізраїлю у випадку, якщо на Близькому Сході почнеться велика війна.

За її словами, наразі США відчувають себе комфортно, дотримуючись зобов’язань перед союзниками та партнерами як на Близькому Сході, так і перед Україною. Також Штати наразі дотримуються своїх зобов'язань в інших куточках світу, включно з Індо-Тихоокеанським регіоном.

"У багатьох випадках це різні типи систем, які надаються, іноді з використанням різних форм допомоги в уряді США", - сказала Сміт.

Вона також вважає, що зараз у Вашингтоні немає осіб, які дивляться на допомогу США як на "зусилля з нульовою сумою в будь-якому вигляді, порядку чи формі".

"Ми віримо, що завдяки великому внеску багатьох країн світу для України ми можемо разом продовжувати надавати те, що їм потрібно, водночас гарантуючи, що ми зможемо захищати Ізраїль", - підкреслила вона.

Допомога від США союзникам

США надають суттєву військову та економічну допомогу як Україні, так і Ізраїлю, реагуючи на конфлікти в обох регіонах. І Ізраїль і Україна є стратегічними партнерами США, що обумовлює постійну підтримку в умовах військових загроз.