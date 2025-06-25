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США возобновляют работу посольства в Израиле

Иерусалим, Среда 25 июня 2025 05:23
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США возобновляют работу посольства в Израиле Фото: США возобновляют работу посольства в Израиле (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Посольство США в Израиле возобновляет работу в среду, 25 июня. Самоизоляция дипломатов отменена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдеп.

"Из-за прекращения огня между Израилем и Ираном Командование внутреннего фронта сняло все ограничения, и посольство США будет работать в обычном режиме в среду, 25 июня", - говорится в сообщении.

Как отмечается, приказ о самоизоляции для государственных служащих США и членов их семей отменен.

Американским служащим и членам их семей запрещено выезжать за пределы Тель-Авива, Иерусалима и Беэр-Шевы до дальнейшего уведомления. Транзит между этими тремя районами, в частности в и из аэропорта Бен-Гурион, разрешен.

Перемирие Израиля и Ирана

Напомним, что 13 июня Израиль нанес удары по ключевым ядерным и военным объектам Ирана, а также ликвидировал часть иранского военного командования.

Уже 18 июня США временно закрыли посольство в Иерусалиме и консульство в Тель-Авиве.

Впоследствии стороны обменивались воздушными ударами, но обострение конфликта произошло 22 июня, когда США ударили по ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане.

В Пентагоне заявили, что эти удары практически уничтожили ядерную программу Ирана. Однако разведка США считает иначе.

В ночь на 25 июня президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и Иран достигли договоренности о полном прекращении огня.

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