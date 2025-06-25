США возобновляют работу посольства в Израиле

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдеп .

"Из-за прекращения огня между Израилем и Ираном Командование внутреннего фронта сняло все ограничения, и посольство США будет работать в обычном режиме в среду, 25 июня", - говорится в сообщении.

Как отмечается, приказ о самоизоляции для государственных служащих США и членов их семей отменен.

Американским служащим и членам их семей запрещено выезжать за пределы Тель-Авива, Иерусалима и Беэр-Шевы до дальнейшего уведомления. Транзит между этими тремя районами, в частности в и из аэропорта Бен-Гурион, разрешен.