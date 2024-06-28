США возобновят поставки авиабомб Израилю

Как пишет издание, речь идет о 1700 авиабомбах.

"Бомбы будут доставлены после завершения израильской операции в Рафахе, которая, как ожидается, произойдет через две недели", - отмечают журналисты.

Кроме того, другой источник уточнил Axios, что пауза в поставках Израиля касается только 2000-фунтовых бомб. А задержка со снабжением 500-фунтовых авиабомб связана с тем, что "их "смешивали" с 2000-фунтовыми авиабомбами в одной партии".

В статье отмечается, что этот шаг свидетельствует о том, что США теперь менее обеспокоены тем, что Израиль, возможно, использует эти бомбы в Секторе Газа, и что Белый дом хочет немного снизить напряжение между президентом США Джо Байденом и сторонниками Израиля из-за его решения задержать эту партию оружия.

В свою очередь, как пишет издание, Израилю эти авиабомбы нужны "на случай, если бои с "Хезболлой" на северной границе перерастут в полную войну".

При этом официальные лица США и Израиля говорят, что администрация Байдена все еще рассматривает другую часть груза, включающую 1800 2000-фунтовых авиабомб.