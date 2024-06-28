США відновлять постачання авіабомб Ізраїлю

Як пише видання, мова йде про 1700 авіабомб.

"Бомби будуть доставлені після завершення ізраїльської операції в Рафаху, що, як очікується, відбудеться через два тижні", - зазначають журналісти.

Крім того, інше джерело уточнило Axios, що пауза в постачанні Ізраїлю стосується лише 2000-фунтових бомб. А затримка з постачанням 500-фунтових авіабомб пов'язана з тим, що "їх "змішували" з 2000-фунтовими авіабомбами в одній партії".

В статті наголошується, що

Ізраїлю ці авіабомби потрібні "на випадок, якщо бої з "Хезболлою" на північному кордоні переростуть у повну війну".

При цьому офіційні особи США та Ізраїлю кажуть, що адміністрація Байдена все ще розглядає іншу частину вантажу, яка включає 1800 2000-фунтових авіабомб.