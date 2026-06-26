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Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

США возобновили санкции против российской нефти, - Офис президента

17:41 26.06.2026 Пт
1 мин
Вашингтон приостанавливал действие ограничений против РФ на несколько месяцев
aimg Иван Носальский aimg Роман Кот
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Нефтяные санкции США против России снова действуют после исключений, которые Вашингтон вводил на несколько месяцев из-за ситуации с Ормузским проливом.

Об этом РБК-Украина заявил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

"Нефтяные санкции США против "Роснефти" и "Лукойла" в силе", - отметил Власюк.

Действие санкций против РФ приостанавливали

Напомним, 12 марта на фоне войны с Ираном и блокировки Ормузского пролива США ввели временные исключения для российской нефти, чтобы стабилизировать мировые цены.

Тогда цены на нефть резко подскочили, поскольку страны Ближнего Востока не могли экспортировать свою нефть через заблокированный Ираном Ормузский пролив.

С самого начала этот шаг рассматривался как временный. Но исключения несколько раз продолжали.

Официально санкции должны были вернуться 17 июня, но официальных сообщений от Белого дома об этом не было. В то же время Дональд Трамп заявлял, что он "рассматривает" вопрос.

25 июня Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Дональд Трамп примет окончательное решение о продлении исключений, опираясь на динамику цен на мировом рынке энергоносителей.

По данным S&P Global, с 12 марта по 17 июня Россия смогла заработать дополнительно более 2 млрд долларов.

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