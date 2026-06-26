США возобновили санкции против российской нефти, - Офис президента

"Нефтяные санкции США против "Роснефти" и "Лукойла" в силе", - отметил Власюк.

Действие санкций против РФ приостанавливали

Напомним, 12 марта на фоне войны с Ираном и блокировки Ормузского пролива США ввели временные исключения для российской нефти, чтобы стабилизировать мировые цены.

Тогда цены на нефть резко подскочили, поскольку страны Ближнего Востока не могли экспортировать свою нефть через заблокированный Ираном Ормузский пролив.

С самого начала этот шаг рассматривался как временный. Но исключения несколько раз продолжали.

Официально санкции должны были вернуться 17 июня, но официальных сообщений от Белого дома об этом не было. В то же время Дональд Трамп заявлял, что он "рассматривает" вопрос.