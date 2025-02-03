США возобновили поставки оружия Украине на выходных, - Reuters

Как пишет издание, поставки возобновились после того, как администрация Трампа обсуждала свою политику в отношении Киева. В частности после того, как Белый дом отказался от своей первоначальной оценки о прекращении всей помощи Украине,

По словам одного из собеседников Reuters, в администрации Трампа существуют фракции, которые расходятся во мнениях относительно того, до какой степени США должны продолжать помогать Киеву в военных действиях оружием из американских запасов.

С момента вступления Дональда Трампа в должность президента США никаких пакетов помощи Украине не было объявлено. Однако считалось, что поставки, санкционированные Джо Байденом, будут продолжаться - и будут продолжаться месяцами - из-за отставания в исполнении.

Но короткая пауза в поставках является первым внешним признаком интенсивности дебатов в администрации Трампа. У команды Трампа все еще не было четкого сигнала о том, будет ли она продолжать оказывать значительную военную помощь Украине.

Помощь Украине со стороны США

США остаются крупнейшим донором военной помощи Украине, предоставив современное вооружение, в частности HIMARS, Patriot, Bradley, Abrams и ATACMS. Кроме этого, Вашингтон поддерживает Украину финансово, гуманитарно и санкциями против России.

В 2024 году помощь задерживается из-за споров в Конгрессе между демократами и республиканцами относительно ее объемов и условий, что замедляет принятие новых пакетов поддержки.

В начале января 2025-го бывший заместитель спикера главы Пентагона Сабрина Сингх заявляла, что администрация 46-го президента США Джо Байдена не успеет реализовать всю сумму в рамках одобренного в 2024-м Конгрессом финансирования помощи.