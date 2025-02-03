США відновили постачання зброї Україні на вихідних, - Reuters

Як пише видання, постачання відновились після того, як адміністрація Трампа обговорювала свою політику щодо Києва. Зокрема після того, як Білий дім відмовився від своєї початкової оцінки щодо припинення всієї допомоги Україні,

За словами одного з співрозмовників Reuters, в адміністрації Трампа існують фракції, які розходяться в думках щодо того, до якої міри США повинні продовжувати допомагати Києву у військових діях зброєю з американських запасів.

З моменту вступу Дональда Трампа на посаду президента США жодних пакетів допомоги Україні не було оголошено. Однак вважалося, що поставки, санкціоновані Джо Байденом, продовжуватимуться - і будуть продовжуватися місяцями - через відставання у виконанні.

Але коротка пауза у постачанні є першою зовнішньою ознакою інтенсивності дебатів в адміністрації Трампа. У команди Трампа все ще не було чіткого сигналу про те, чи продовжуватиме вона надавати значну військову допомогу Україні.

Допомога Україні з боку США

США залишаються найбільшим донором військової допомоги Україні, надавши сучасне озброєння, зокрема HIMARS, Patriot, Bradley, Abrams і ATACMS. Окрім цього, Вашингтон підтримує Україну фінансово, гуманітарно та санкціями проти Росії.

У 2024 році допомога затримується через суперечки в Конгресі між демократами та республіканцями щодо її обсягів і умов, що уповільнює ухвалення нових пакетів підтримки.

На початку січня 2025-го колишня заступниця речника голови Пентагону Сабріна Сінгх заявляла, що адміністрація 46-го президента США Джо Байдена не встигне реалізувати всю суму в рамках схваленого у 2024-му Конгресом фінансування допомоги.