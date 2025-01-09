У Байдена не успеют потратить на помощь Украине "несколько миллиардов" долларов, - Пентагон

Администрация действующего президента США Джо Байдена до вступления в должность нового главы государства Дональда Трампа не успеет реализовать всю сумму в рамках одобренного весной 2024 года Конгрессом финансирования помощи для Украины. Останется "несколько" миллиардов долларов.

Об этом заявила заместитель спикера главы Минобороны США Сабрина Сингх, передает РБК-Украина со ссылкой на ее брифинг в Вашингтоне.

В ходе общения с представителями СМИ она ответила на вопрос, насколько администрация Байдена обеспокоена тем, что остается значительная сумма в рамках использования президентских полномочий на сокращение вооружений (PDA) - основной механизм, который Вашингтон использовал для доставки оружия в Украину.

"Относительно Украины, вы знаете, останется несколько миллиардов долларов полномочий для новой администрации, чтобы решить, что она решит делать с теми полномочиями, которые остались", - сказала заместитель спикера Пентагона.

Высказываясь о возможном риске "замораживания" предоставления помощи Украине со стороны США новой администрацией Трампа, Сингх отметила, что Киев имеет двухпартийную поддержку в американском Конгрессе.

"И именно благодаря нашим усилиям Украина продолжает достигать успехов на поле боя... Они (украинцы, - ред.) делают это при поддержке Соединенных Штатов и других стран-союзников и коалиций через Контактную группу по вопросам обороны Украины (встречи в формате "Рамштайн", - ред.)", - добавила она.

Представительница американского оборонного ведомства также заявила, что уже администрация Трампа будет решать, что делать с полномочиями по программе PDA, которые останутся.

"Но, конечно, мы надеемся, что определенным образом контактная группа по вопросам обороны Украины продолжит работать. Но, конечно, поддержка Украины в Конгрессе остается сильной", - добавила Сингх.

Она также рассказала, что по состоянию на сейчас Штаты и другие страны-союзники и партнеры совместно выделили более 126 миллиардов долларов на помощь Украине в сфере безопасности после полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года.

Помощь Украине со стороны США

Напомним, Конгресс США одобрил почти 175 миллиардов долларов помощи для Украины и стран-союзников после начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года.

Значительная часть этой помощи поступила в форме долгосрочного финансирования оборонного производства США, поскольку Пентагон пытается заменить оборудование, направленное в Украину.

В сентябре 2024 года западные СМИ писали, что администрация Байдена в срочном порядке вела переговоры с Конгрессом о разрешении на использование 6 миллиардов долларов оборонной помощи Украине. По состоянию на тот момент было известно, что большинство из 7,8 млрд долл, которые были на PDA согласно подписанному Байденом в апреле законопроекту, не были использованы.

Вчера, 8 января, издание "Голос Америки" написало о том, что анонсированный на ближайшее время финальный пакет помощи Украине от администрации Байдена будет на сумму 500 миллионов долларов. Поэтому еще около 3,8 млрд долларов на поддержку Киева останутся неиспользованными, несмотря на обещания Белого дома потратить всю сумму до конца каденции Байдена.

Как сообщили в Пентагоне, эти средства перейдут в распоряжение Дональда Трампа после его инаугурации 20 января.

Добавим, ранее AP писало, что пакет помощи для Украины, о котором будет объявлено 9 января, будет предоставлен из имеющихся запасов США. Таким образом, Киев должен получить оружие до момента инаугурации Трампа.

Напомним также, программа PDA позволяет американскому президенту передавать оборонные товары и услуги из запасов США в ответ на "чрезвычайные ситуации".