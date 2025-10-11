США открывают двери Сирии после лет блокады: что означает конец "Закона Цезаря"

Это решение стало первым существенным отходом от политики изоляции сирийского правительства, которая действовала с 2020 года.

Санкции "Цезаря" были направлены на давление против власти в Дамаске, ограничивая финансовые и торговые каналы для сирийских государственных структур и союзных компаний.

Сенатор-республиканец Джо Уилсон, который активно лоббировал это решение вместе с Сирийско-американским альянсом, заявил, что санкции потеряли актуальность и только усиливали гуманитарный кризис.

"Это шаг к полной и окончательной отмене ограничений. Теперь путь к восстановлению Сирии открыт", - заявил Уилсон.

Устранено главное препятствие к возрождению Сирии

Правительство Сирии, возглавляемое президентом Ахмедом аль-Шараа, уже назвало решение США "историческим". Министр информации Сирии Хамза аль-Мустафа заявил, что "на пути к развитию, процветанию и стабильности устранена ключевая преграда".

В Дамаске отметили, что значительную роль в изменении политики сыграла дипломатическая активность сирийской диаспоры и посреднические контакты через региональных игроков.

Турецкий фактор и изменение региональной динамики

Интересно, что голосование в Сенате состоялось вскоре после того, как министр иностранных дел Турции Хакан Фидан открыто призвал международное сообщество отменить санкции против Сирии. Он подчеркнул, что ограничения ударили прежде всего по обычным сирийцам и тормозят процесс политического урегулирования и возвращения беженцев.

Трамп дал зеленый свет

Еще в июне президент США Дональд Трамп публично объявил о намерении пересмотреть санкционную политику в отношении Сирии, что активизировало дипломатические контакты между Вашингтоном, Дамаском и рядом ближневосточных столиц.

Отмена санкций может стать стартом новой геополитической фазы - с возвращением Сирии в региональные форумы, возобновлением торговли и возможных инвестиций в послевоенное восстановление.