Украина представила новому президенту Бразилии свою формулу мира

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабмина Украины.

Президент Бразилии Луиз Инасиу Лула да Силва встретился с Юлией Свириденко в преддверии церемонии инаугурации.

Как отмечалось во время встречи, миру необходимы незыблемые гарантии – продовольственные, энергетические и т.д., и международное право и международно признанные границы никогда и никем не должны подвергаться сомнению.

Министр экономики также выразила надежду, что Бразилия поддержит предложенную формулу, которая будет весомым вкладом в достижение мира в Украине и мире. Кроме того, в ходе встречи обсуждалось усиление экономического сотрудничества между странами, участие Бразилии в восстановлении Украины.

Церемония инаугурации президента Федеративной Республики Бразилия начнется 1 января 2022 в 20:00 по киевскому времени. Луиз Инасиу Лула да Силва был избран 30 октября 2022 года. Он уже возглавлял Бразилию два срока подряд – в 2003-2011 годах.