США отвергают ордеры МУС на арест Нетаньяху и Галанта, - Белый дом

Соединенные Штаты Америки "принципиально отвергают" ордеры на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта. Их сегодня выдал Международный уголовный суд (МУС).
Об этом сказано в заявлении Совета национальной безопасности США, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Как отметили в Совете нацбезопасности, там обеспокоены поспешным решением МУС о выдаче ордеров на арест и вызывающими тревогу процессуальными ошибками, которые привели к такому решению.
"Соединенные Штаты четко заявили, что МУС не обладает юрисдикцией по данному вопросу", - добавили в ведомстве.
В заявлении также подчеркивается, что ранее США приветствовали решение МУС выдать ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и других чиновников РФ за зверства, совершенные в Украине. Но, в то же время, Вашингтон выступал против преследования судом Нетаньяху и Галанта.
Стоит заметить, что США не ратифицировали Римский статут, и они не обязаны выполнять решения МУС.
Напомним, сегодня, 21 ноября, стало известно о решении Международного уголовного суда выдать ордеры на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта.
Суд посчитал, что они виновны в "военных преступлениях" на территории Сектора Газа после начала операции Армии обороны Израиля против боевиков ХАМАС.
Как отметил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, все страны Евросоюза должны выполнять такое решение, поскольку они ратифицировали Римский статут.
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