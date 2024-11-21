США отвергают ордеры МУС на арест Нетаньяху и Галанта, - Белый дом

Как отметили в Совете нацбезопасности, там обеспокоены поспешным решением МУС о выдаче ордеров на арест и вызывающими тревогу процессуальными ошибками, которые привели к такому решению.

"Соединенные Штаты четко заявили, что МУС не обладает юрисдикцией по данному вопросу", - добавили в ведомстве.

В заявлении также подчеркивается, что ранее США приветствовали решение МУС выдать ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и других чиновников РФ за зверства, совершенные в Украине. Но, в то же время, Вашингтон выступал против преследования судом Нетаньяху и Галанта.

Стоит заметить, что США не ратифицировали Римский статут, и они не обязаны выполнять решения МУС.