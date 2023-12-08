Услуги для водителей и не только. Минцифры заинтриговало новинками накануне Diia Summit

Министерство цифровой трансформации Украины презентует ряд новинок в "Дії" на Diia Summit. Мероприятие состоится 19 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

В ведомстве отмечают, что на Diia Summit уже традиционно будет презентация революционных услуг. Одна из них, которую ждут больше всего, - перерегистрация авто в приложении "Дія".

Также планируется обновление карты с "Пунктами несокрушимости”, автоматические изменения в ФОП и "є-Підприємець".

Команда Минцифры также презентует 19 декабря услуги для моряков и новый дизайн "Дії" - приложение будет еще более удобным, функциональным и современным.

В презентации на Diia Summit примут участие профильные министры и партнеры.

Услуги для водителей в "Дії"

Напомним, в этом году для украинцев добавили услугу замены водительского удостоверения в "Дію".

Для этого необходимо выполнить следующие действия: