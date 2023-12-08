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Услуги для водителей и не только. Минцифры заинтриговало новинками накануне Diia Summit

Киев, Пятница 08 декабря 2023 17:07
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Услуги для водителей и не только. Минцифры заинтриговало новинками накануне Diia Summit Фото: Минцифры заинтриговало новинками накануне Diia Summit (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Министерство цифровой трансформации Украины презентует ряд новинок в "Дії" на Diia Summit. Мероприятие состоится 19 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

В ведомстве отмечают, что на Diia Summit уже традиционно будет презентация революционных услуг. Одна из них, которую ждут больше всего, - перерегистрация авто в приложении "Дія".

Также планируется обновление карты с "Пунктами несокрушимости”, автоматические изменения в ФОП и "є-Підприємець".

Команда Минцифры также презентует 19 декабря услуги для моряков и новый дизайн "Дії" - приложение будет еще более удобным, функциональным и современным.

В презентации на Diia Summit примут участие профильные министры и партнеры.

Услуги для водителей в "Дії"

Напомним, в этом году для украинцев добавили услугу замены водительского удостоверения в "Дію".

Для этого необходимо выполнить следующие действия:

  • выберите в меню "Услуги" и нажмите "Замена водительского удостоверения" или нажмите на значок контекстного меню на цифровом водительском и выберите "Заменить удостоверение";
  • выберите причину замены документа;
  • подтвердите или укажите место регистрации проживания;
  • выберите тип удостоверения: цифровое (Е-удостоверение) или пластик + цифровое (обычный формат);
  • выберите сервисный центр МВД, где вам будет удобно забрать пластиковый документ;
  • подтвердите или укажите контактные данные;
  • подпишите заявление;
  • оплатите услугу;

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