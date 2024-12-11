США выделили для Украины кредит, а РФ ударила по центру Запорожья: новости за 10 декабря

В Запорожье российская армия нанесла удар по центру города. А министерство финансов США объявило о выделении для Украины кредита в 20 млрд долларов

Более подробно о том, что произошло во вторник, 10 декабря – в материале РБК-Украина .

Война России против Украины: последние новости

Президент Владимир Зеленский отреагировал на призывы к понижению мобилизационного возраста до 18 лет. Он подчеркнул: приоритетом должны быть поставки ракет и снижение военного потенциала РФ.

В Пентагоне сообщили, что солдаты КНДР все еще находятся в Курской области в готовности вступить в бой.

Орбан встретился с Трампом: что известно

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что провел встречу с вновь избранным президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго (штат Флорида). Кроме того, на встрече был Илон Маск, которого Трамп планирует назначить сопредседателем нового правительственного департамента, и Майк Волц, кандидат на должность советника по национальной безопасности.

При этом сам Трамп до сих пор не написал ничего о встрече с венгерским премьером.

Правоохранители предотвратили убийство семьи волонтеров из Черкасской области

Речь идет о семье волонтеров в Черкасской области, а именно об руководительнице благотворительного фонда, помогающей Силам безопасности и обороны, и ее муже - демобилизованном воине ВСУ, который получил тяжелое ранение на передовой.

Мотивом покушения стал отказ потерпевших платить вымышленный долг за ремонтные работы в их доме. Для совершения преступления злоумышленники подготовили четыре самодельных взрывных устройства, снарядивших порохом, гайками и зажигательными шнурами. В дальнейшем они планировали забросить взрывчатку в спальную комнату, в которой должны были отдыхать супруги.

Украинские банки снизят лимиты для переводов с карты на карту

Крупнейшие банки Украины готовятся на этой неделе подписать меморандум "Об обеспечении прозрачности функционирования рынка банковских платежных услуг". Планируется снизить лимит для переводов с карты на карту. Об этом стало известно из текста соответствующего меморандума, который есть в распоряжении редакции.

Как сообщили источники издания, окончательный текст документа еще не согласован.

У Зеленского рассказали, какие вопросы поднимут на первом заседании новой Контактной группы

Как рассказал заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква, президент Владимир Зеленский на заседании Контактной группы по завершению войны планирует обсудить приглашение Украины в НАТО.

Жовква напомнил, что вчера Зеленский рассказал о создании новой Контактной группы, а также уже было анонсировано первое заседание на уровне нескольких европейских партнеров.

Правительство утвердило соглашение с Румынией о строительстве моста через Тису

Кабинет министров утвердил соглашение с правительством Румынии о строительстве автодорожного пограничного моста через реку Тиса.

По проекту, на месте строительства должны построить 1,2 км новой дороги, мост, кольцевой перекресток и новый пограничный пункт с паркингом.

Лукашенко заявил, что в Беларусь завезли несколько десятков ядерных боеголовок

"Я сюда ввез ядерные боеголовки. Не один десяток штук. Многие пишет: "А, это шутка, никто ничего не ввез". Ввезли. А то, что они говорят, что это шутка, значит, они упустили. Они даже не заметили , как мы сюда их завезли", – заявил диктатор Александр Лукашенко.

Дрон попал в служебный автомобиль миссии МАГАТЭ по дороге в оккупированную Запорожскую АЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил этот случай как "недопустимое" нападение на сотрудников Агентства, работающих над предотвращением ядерной аварии во время военного конфликта.

США выделили для Украины кредит на 20 млрд долларов, - Минфин

"Данные средства, выплачиваемые за счет доходов, полученных от замороженных активов России, обеспечат Украине критически важную поддержку, поскольку она защищает свою страну от непровоцированной агрессивной войны", -отметила министр финансов США Джанет Йеллен.

В Запорожье из-под завалов извлекли еще одного погибшего: что известно о последствиях вражеской атаки

В Запорожье, где российская армия нанесла удар по центру города, из-под завалов извлекли тело еще одного погибшего.

Известно о 4 погибших и 20 раненых. Также, по меньшей мере, 6 человек остаются под завалами. С некоторыми из них контакт.