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США выделили Польше 2 млрд долларов на Patriot, танки Abrams и самолеты F-35

Фото: Мэтью Миллер (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Соединенные Штаты выделили Польше кредит на сумму 2 млрд долларов в рамках программы иностранного военного финансирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление официального представителя Госдепартамента США Мэтью Миллера на сайте Госдепа.

"Польша - верный союзник США, и это соглашение еще больше укрепит восточный фланг НАТО", - говорится в заявлении.

Как отметил Миллер, Польша проводит масштабную программу модернизации вооруженных сил, включая закупки американского оборонного оборудования, такого как самолеты F-35, ракетные системы Patriot и основные боевые танки Abrams.

"Польша является лидером в НАТО, в настоящее время тратя 4% ВВП на оборону, что является самым высоким показателем в Альянсе. В Польше размещены тысячи военнослужащих США и союзников, включая штаб-квартиру V корпуса США (передового базирования) в Познани", - добавил он.

Согласно заявлению, США выделяют до 60 млн долларов в виде иностранного военного финансирования для субсидирования процентной ставки по этому кредиту, что поможет ускорить модернизацию обороны Польши за счет поддержки срочных закупок оборонных товаров и услуг из Соединенных Штатов.

 

Напомним, Польша активно вооружается на фоне вторжение России в Украину и закупает системы вооружений в разных странах.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что готов разместить на территории страны ядерное оружие НАТО.

Дуда также предложил странам-членам НАТО увеличить расходы на оборону с 2 до 3% ВВП.

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