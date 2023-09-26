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США выделили Польше 2 млрд долларов кредита на вооружение армии

США, Вторник 26 сентября 2023 07:57
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США выделили Польше 2 млрд долларов кредита на вооружение армии Фото: украинский военный (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Соединенные Штаты Америки объявили о подписании соглашения о ссуде на 2 млд долларов для поддержки оборонной модернизации Польши.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Государственного департамента США.

"Польша является преданным союзником США, и ее безопасность жизненно важна для коллективной обороны восточного фланга НАТО", – говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что Варшава играет центральную роль в содействии международной помощи Украине и укрепляет региональную безопасность путем значительных инвестиций в оборонные расходы.

Оборонная модернизация Польши

Польша отказалась от военного оборудования российского происхождения в пользу многомиллиардной программы оборонной модернизации. Глава национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявлял, что о намерении сделать войско польское сильнейшей схуопутной армией Европы с 300 тысячами солдат.

Польская республика заказала у США танки Abrams и полтысячи реактивных систем залпового огня HIMARS. Также страна подписала соглашение о покупке 96 американских ударных вертолетов Apache.

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