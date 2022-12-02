США включили ЧВК "Вагнер" в список организаций, вызывающих беспокойство
США внесли частную военную компанию "Вагнер" в список организаций, вызывающих беспокойство в сфере свободы вероисповедания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена.
"Я назначаю группировки "Аш-Шабаб", "Боко харам", "Хайят Тахрир аш-Шам", хуситов, радикальное движение "Талибан" и "Вагнер", основываясь на ее действиях в ЦАР, структурами, вызывающими особое беспокойство", - говорится в письменном заявлении Блинкена.
Кроме того, Блинкен в очередной раз внес Мьянму, Китай, Иран, КНДР, Пакистан, Россию, Саудовскую Аравию, Таджикистан, Туркмению и Эритрею в список стран, вызывающих особую обеспокоенность в рамках "Закона о международной религиозной свободе" с 1998 года.
Госдепартамент США считает, что их власть причастна или допускает совершение особо серьезных нарушений свободы вероисповедания. В список также попали Куба и Никарагуа.
Кроме этого, Госдепартамент внес в специальный контрольный список государств, правительства которых несут ответственность за серьезные нарушения свободы вероисповедания, Алжир, ЦАР, Коморские острова и Вьетнам.
Напомним, что группа сенаторов США внесла в Конгресс двухпартийный законопроект о признании российской частной военной компании (ЧВК) группы "Вагнер" иностранной террористической организацией.
Недавно в МИД Эстонии заявили, что Европа должна применить к ЧВК "Вагнер" такой же подход, как и к террористам из ИГИЛ.
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