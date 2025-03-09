США ветировали создание мониторинговой группы для противодействия "теневому флоту" РФ, - СМИ

Собеседники западного издания рассказали, что администрация президента США Дональда Трампа "переоценивает свои позиции в многосторонних организациях".

Канада, которая в этом году председательствует в "Большой семерке" (G7), на следующей неделе будет принимать в Шарлевуа (Квебек) саммит министров иностранных дел.

Как рассказали Bloomberg ознакомленные источники на условиях анонимности, при переговорах по формулировке совместного заявления по морским вопросам США "пытаются укрепить формулировки вокруг Китая, одновременно смягчая формулировки по России".

Как показывает проект заявления G7, с которым ознакомилось Bloomberg, США не только наложили вето на предложение Канады создать специальную группу для мониторинга нарушений санкций, а также пытались удалить слово "санкции", и формулировку, ссылающуюся на "способность России вести войну" в Украине, заменив ее на "получать доход".

Отмечается, что коммюнике G7 не является окончательным, пока документ не будет опубликован после консенсуса. И переговоры все еще могут привести к значительным изменениям до или во время саммита.

"Однако отношения между США и другими западными государствами значительно ухудшились. В прошлом месяце, например, союзники не смогли опубликовать совместное заявление по случаю третьей годовщины полномасштабного вторжения России в Украину - то, что они делали предыдущие два года - после того, как США выступили против резкого осуждения России", - пишет Bloomberg.

Кроме того, рассказали собеседники западным журналистам, официальный Вашингтон также отказывается от ссылок на морскую устойчивость, и пытается создать морскую обсерваторию для отслеживания изменений границ. Это ключевой вопрос в глобальных морских конфликтах, в том числе в Южно-Китайском море, - передает западное издание.

"Американские дипломаты проинформировали своих коллег, что этот шаг был связан с переоценкой Вашингтоном своей позиции в многосторонних организациях, что сделало невозможным присоединение к любым новым инициативам", - говорится в публикации Bloomberg.

"Теневой флот" РФ

Напомним, что термин "теневой флот" используется для обозначения устаревших нефтяных танкеров, с помощью которых РФ обходит западные санкции, наложенные на страну-агрессора из-за войны против Украины.

Недавно издание Yle писало, что Россия перевела часть компаний, курирующих операции "теневого флота" за границу. Одним из самых больших ячеек для этих них стал Дубай.

Также РБК-Украина писало в феврале, что в рамках 16-го пакета санкций ЕС против России ограничения были введены против 74 судов из третьих стран.

В начале февраля уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Васюк заявил, что есть еще не менее 300 российских танкеров, против которых можно ввести санкции. И для этого, по его словам, есть соответствующие доказательства.