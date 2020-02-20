США повернули Україні картину, викрадену нацистами під час Другої світової війни

Фото: картина "Закохана пара" П'єра Луї Гудро (https://ukrainian.voanews.com/)

Про картину не було жодних відомостей впродовж майже 70-ти років аж поки у січні 2013-го року вона не була виставлена як лот аукціону в Нью-Йорку

США повернули Україні картину "Закохана пара" П'єра Луї Гудро, викрадену нацистами під час Другої світової війни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Зазначається, що 19 лютого заступник керівника офісу ФБР в Нью-Йорку Білл Гейл особисто передав картину міністру закордонних справ України Вадиму Пристайку.

"Церемонія відбулася у приміщені постійного представництва Україні в ООН. Українські дипломати разом зі співробітниками Київського національного музею Ханенків домагалися повернення викраденої картини впродовж семи років. Для цього музею довелося надати докази, що ця робота справді знаходилася в музеї. Співробітникам пощастило, адже окрім записів в інвентарних книгах, музей мав фотографію, на якій видно, де саме експонувалася картина", - йдеться у повідомленні.

Робота Гудро потрапила до музею у 1925-му, і була викрадена з музею нацистами під час Другої світової війни, напередодні звільнення Києва. Після закінчення війни у серпні 1948-го спеціальний радянський комітет включив картину до переліку зниклих.

Додамо, що про картину не було жодних відомостей впродовж майже 70-ти років, аж поки у січні 2013-го року вона не була виставлена як лот аукціону в Нью-Йорку. У повідомленні перед аукціоном відзначалась, що картина до цього часу зберігалась у приватній колекції в Лондоні, а пізніше у приватній колекції у Массачусетсі.

Нагадаємо, Україна передала Франції викрадену з музею Нансі картину.

Як повідомляло РБК-Україна, в Третьяковській галереї в Москві відбулося пограбування. Невідомий виніс картину Архипа Куїнджі "Ай-Петрі Крим", яка була написана в 1908 році.