США повернули представнику ЄС у Вашингтоні статус держпосла

Помпео доручив вжити необхідних заходів для відновлення статусу

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки сообщает о возвращении представителю Европейского союза в Вашингтоне статуса государственного посла. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

Отмечается, что соответствующие изменения сразу вступают в силу.

"Государственный секретарь Майк Помпео поручил руководителю протокола принять необходимые меры для восстановления (представителю ЕС в Вашингтоне статуса государственного посла, - ред.)", - подчеркивается в заявлении.

Отметим, что в начале января Администрация президента США Дональда Трампа снизила дипломатический статус представительства Евросоюза в США, официально не сообщив об этом Брюсселю.

Напомним, в феврале Еврокомиссия пригрозила незамедлительными мерами в том случае, если президент США Дональд Трамп повысит пошлины для европейского автопрома.

Как писало РБК-Украина ранее, министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович отметил на Мюнхенской конференции по безопасности, что члены НАТО из ЕС должны укрепить свои оборонительные возможности и увеличить на это финансовые затраты. Он подчеркнул, что для безопасности Европе необходимо американское присутствие.