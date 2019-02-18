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ЄС пригрозив відповіддю США на нові мита на автомобілі

Новини » Політика    18.02.2019 - 21:45
ЄС пригрозив відповіддю США на нові мита на автомобілі
Фото: Маргаритис Схінас (topornin)

За словами Схінаса, Європейська комісія відреагує швидко і адекватно

Єврокомісія пригрозила негайними заходами у тому випадку, якщо президент США Дональд Трамп підвищить мита для європейського автопрому. Про це заявив офіційний представник Єврокомісії Маргаритис Схінас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

За його словами, ЄК обізнана про те, що Міністерство торгівлі США завершило підготовку доповіді про імпорт автомобілів в США з Європи.

Доповідь було передано Трампу міністром торгівлі Уилбуром Россом 17 лютого.

Тепер у президента США є 90 днів на ухвалення рішення по загороджувальним митом.

"Якщо цей звіт обернеться діями, які завдають шкоди європейському експорту, Європейська комісія відреагує швидко і адекватно", - заявив Схінас.

Раніше генеральний директор Єврокомісії з питань торгівлі Жан-Люк Демарті заявив, що Європейський союз готовий ввести мита на імпорт американських товарів на загальну суму 20 млрд євро, у випадку якщо США введе додаткові мита на європейські автомобілі.

До цього у Євросоюзі заявили про готовність знизити до нуля мита на імпорт товарів із США.

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