ЄС пригрозив відповіддю США на нові мита на автомобілі

Фото: Маргаритис Схінас (topornin)

За словами Схінаса, Європейська комісія відреагує швидко і адекватно

Єврокомісія пригрозила негайними заходами у тому випадку, якщо президент США Дональд Трамп підвищить мита для європейського автопрому. Про це заявив офіційний представник Єврокомісії Маргаритис Схінас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

За його словами, ЄК обізнана про те, що Міністерство торгівлі США завершило підготовку доповіді про імпорт автомобілів в США з Європи.

Доповідь було передано Трампу міністром торгівлі Уилбуром Россом 17 лютого.

Тепер у президента США є 90 днів на ухвалення рішення по загороджувальним митом.

"Якщо цей звіт обернеться діями, які завдають шкоди європейському експорту, Європейська комісія відреагує швидко і адекватно", - заявив Схінас.

Раніше генеральний директор Єврокомісії з питань торгівлі Жан-Люк Демарті заявив, що Європейський союз готовий ввести мита на імпорт американських товарів на загальну суму 20 млрд євро, у випадку якщо США введе додаткові мита на європейські автомобілі.

До цього у Євросоюзі заявили про готовність знизити до нуля мита на імпорт товарів із США.